Финляндия решила закрыть границу с Россией на месяц
Правительство Финляндии сегодня, 14 декабря, приняло решение закрыть пункты пропуска на сухопутной границе с Россией сроком до 14 января 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу финского правительства.
В заявлении отмечается, что соответствующее решение вступит в силу с завтрашнего дня, 15 декабря.
Также на внеочередном заседании правительства страны согласовали, что заявления о предоставлении международной защиты не будут приниматься в пунктах пропуска на финляндско-российской границе.
Что предшествовало
Перед этим сегодня были открыты для движения пограничные пункты Ваалимаа и Ниирала. Финские власти планировали постепенно снять ограничения на приграничное движение на сухопутной границе с РФ и мониторить последствия послаблений.
При этом Хельсинки подчеркивает, что, как выяснилось, 14 декабря был зафиксирован всплеск количества мигрантов и просителей убежища.
"Это признак того, что российские власти продолжают гибридную операцию против Финляндии. Это то, чего Финляндия не потерпит", - заявил министр внутренних дел Мари Рантанен.
По мнению финских властей, такому типу въезда в Финляндию с нелегальной иммиграции способствовали иностранные власти или другие субъекты, и есть перспектива эскалации, что "представляют серьезную угрозу национальной безопасности и общественному порядку в Финляндии".
Таким образом финские власти решили снова закрыть пункты Ваалимаа и Ниирале на границе.
"В результате заявления о предоставлении международной защиты на внешних границах Финляндии будут приниматься только пунктами пересечения границы в аэропортах и морских портах", - говорится в заявлении правительства.
Финляндия закрывает границы с Россией
Напомним, 30 ноября власти Финляндии решили закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.
Как отмечал ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, власти внимательно следят за ситуацией на границе и могут продлить ее закрытие.
13 декабря правительство Финляндии решило открыть два пункта пропуска на границе с Россией. Но уже на следующий день из-за наплыва мигрантов их повторно решили закрыть.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.