Финляндия отказала в продаже недвижимости россиянам из-за создания угрозы нацбезопасности

Финляндия в трех случаях отказала россиянам в желании купить недвижимость. Аргументацией этого стала возможная угроза национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Финляндии .

Отмечается, что 17 октября 2023 года Министерство обороны вынесло три отрицательных решения о разрешении на приобретение недвижимости покупателями из-за пределов Европейского союза и Европейской экономической зоны.

Негативные решения касаются двух объектов недвижимости в Руоколахти и одного в Китее. Решение подписал министр обороны Антти Хакканен.

Что касается сделок с недвижимостью в Руоколахти, то одна была совершена частными лицами, другая - компанией, а сделка в Китее была совершена частным лицом. Как частные лица, так и фактические бенефициары компании являются гражданами России.

Что стало причиной отказа

Отрицательные решения основываются в соответствии с законом о передаче недвижимости, требующей специального разрешения.

Министерство обороны в качестве аргументации заявило, что рассматриваемое приобретение недвижимости может рассматриваться как препятствующее организации национальной обороны или надзору и защите территориальной целостности.

Отношения между Финляндией и Россией после начала войны в Украине

Недавно сообщалось, что правительство Финляндии планирует принять несколько законодательных проектов, которые смогут запретить россиянам заключать сделки по недвижимости.

Также правительство Финляндии хочет облегчить конфискацию принадлежащих россиянам квартир. Значительная часть недвижимости пустует, а с ее владельцами невозможно связаться.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сказал, что от России для Финляндии не существует непосредственной угрозы, однако РФ остается непредсказуемой.