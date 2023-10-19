Фінляндія відмовила в продажу нерухомості росіянам через створення загрози нацбезпеці

Фінляндія у трьох випадках відмовила росіянам у бажанні купити нерухомість. Аргументацією цього стала можлива загроза національній безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Фінляндії .

Зазначається, що 17 жовтня 2023 року Міністерство оборони винесло три негативні рішення щодо дозволу на придбання нерухомості покупцями з-поза меж Європейського союзу та Європейської економічної зони.

Негативні рішення стосуються двох об'єктів нерухомості в Руоколахті та одного в Кітее. Рішення підписав міністр оборони Антті Хакканен.

Що стосується угод з нерухомістю в Руоколахті, то одна була здійснена приватними особами, інша - компанією, а угода в Кітеї була здійснена приватною особою. Як приватні особи, так і фактичні бенефіціари компанії є громадянами Росії.

Що стало причиною відмови

Негативні рішення грунтуються відповідно до закону про передачу нерухомості, що вимагає спеціального дозволу.

Міністерство оборони як аргументацію заявило, що придбання нерухомості, яке розглядається, може розглядатися як таке, що перешкоджає організації національної оборони або нагляду і захисту територіальної цілісності.

Відносини між Фінляндією та Росією після початку війни в Україні

Нещодавно повідомлялось, що уряд Фінляндії планує прийняти кілька законодавчих проектів, які зможуть заборонити росіянам укладати угоди з нерухомості.

Також уряд Фінляндії хоче полегшити конфіскацію квартир, що належать росіянам. Значна частина нерухомості пустує, а з її власниками неможливо зв'язатися.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо сказав, що наразі від Росії для Фінляндії не існує безпосередньої загрози, проте РФ залишається непередбачуваною.