Финляндия может полностью запретить россиянам заключать сделки по недвижимости
Правительство Финляндии планирует принять несколько законодательных проектов, которые смогут запретить россиянам заключать сделки по недвижимости.
Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, передает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat.
"Оценка операций с недвижимостью с гражданами странами за пределами ЕС, в частности с россиянами была пересмотрена. В течение зимы будет оценена возможность полного запрета этих сделок или значительных дополнительных ограничений", - сказал Хяккянен.
Кроме того, по его словам, в стране будет усилена проверка транзакций.
Министр также добавил, что такой запрет будет предусматривать ряд исключений, и, кроме того, будет утвержден перечень конкретных ситуаций, в которых подобные сделки будут возможны.
Также один из проектов заключается в том, что впоследствии закон может вмешаться сильнее, чем сейчас, если компании продадут что-то критическое не той стране.
"Чтобы не произошло так, как тогда, когда выяснилось, что россияне владеют Хельсинской верфью (предприятие для строительства и ремонта судов - ЭП) или чем-то другим", - добавил Хяккянен.
Отношения между Финляндией и Россией после начала войны в Украине
Напомним, что недавно Финляндия официально закрыла Генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Оно являлось одним из крупнейших дипломатических учреждений в РФ.
Люксовые автомобили в Россию ввозятся в обход наложенных на страну санкции из-за вторжения в Украину. Для этого используют в качестве посредника Финляндию.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сказал, что от России для Финляндии не существует непосредственной угрозы, однако РФ остается непредсказуемой.
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