Премьер Финляндии призвал готовиться к тому, что РФ может стать более агрессивной
Сейчас от России для Финляндии не существует непосредственной угрозы, однако РФ остается непредсказуемой.
Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
"Надо быть готовым к тому, что Россия может стать более агрессивной и непредсказуемой", - заявил глава кабмина Финляндии.
Он заверил, что Финляндия продолжит поддерживать Украину до победы. По его словам, такой же позиции придерживается Европа и Запад, несмотря на некоторые "признаки усталости".
"Война в Украине продолжается уже два года. Поддержка Украины со стороны финнов за это время не упала. Этот показатель один из самых высоких в Европе", - отметил Орпо.
Отношения Финляндии с РФ
В апреле 2023 года Финляндия присоединилась к НАТО. Она стала тридцатой страной в альянсе. После этого ее отношения с РФ обострились, в том числе россияне начали угрожать Финляндии как стране НАТО.
Недавно сообщалось, что Финляндия может продать здание Генерального консульства России в Турке. Срок его лицензии истек в конце сентября.
Также Финляндия ввела круглосуточный контроль на границе с Норвегией, чтобы остановить въезд автомобилей на российскую регистрацию.
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