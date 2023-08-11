Финляндия ведет переговоры о долгосрочном присутствии военных США в стране

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

"Финляндия ведет переговоры о новом соглашении по оборонному сотрудничеству с США. Договор будет уникальным: Финляндия позволит присутствие на своей территории иностранных военных в течение срока дольше привычных военных учений", - говорится в материале.

Если соглашение будет заключено, то военные США будут иметь доступ к определенным объектам в Финляндии с целью использования их для учеб, хранения оружия, обслуживания оборудования и т.д.

"Войска США, вероятно, получат в свое распоряжение по меньшей мере один аэропорт и порт, а также какую-нибудь тренировочную зону", - утверждает издание.

Речь идет о временном пребывании американских военных, однако "временные промежутки могут идти один за другим".

Оборонная модернизация Финляндии

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Финляндия резко отдалилась от России и начала разрывать с ней связи. А в апреле этого года страна стала 31-м членом НАТО - на данный момент они являются фактически восточным форпостом Альянса в случае российской агрессии.

В июле стало известно, что Финляндия модернизирует железную дорогу и другую транспортную инфраструктуру на границе со Швецией, что облегчит переброску войск НАТО к границе с РФ.

А в августе США одобрили продажу Финляндии израильско-американской системы ПРО "Праща Давида".

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