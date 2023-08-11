Фінляндія веде перемовини про довгострокову присутність військових США в країні

Фінляндія хоче заключити з США нову оборонну угоду, яка дозволить американським військовим довгостроково знаходитись в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

"Фінляндія веде перемовини про нову угоду щодо оборонної співпраці із США. Договір буде унікальним: Фінляндія дозволить присутність на своїй території іноземних військових протягом терміну довшого за звичні військові навчання", - йдеться у матеріалі.

Якщо угода буде укладена, то військові США матимуть доступ до певних об'єктів у Фінляндії з метою використання їх для навчань, зберігання зброї, обслуговування обладнання тощо.

"Війська США, вірогідно, отримають у своє розпорядження щонайменше один аеропорт й порт, а також якусь тренувальну зону", - стверджує видання.

Наразі мова йде про тимчасове перебування американських військових, однак "тимчасові проміжки можуть йти один за одним".

Оборонна модернізація Фінляндії

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України Фінляндія різко віддалилась від Росії та почала розривати з нею зв'язки. А в квітні цього року країна стала 31-м членом НАТО - на даний момент вони є фактично східним форпостом Альянсу у випадку російської агресії.

В липні стало відомо, що Фінляндія модернізує залізницю та іншу транспортну інфраструктуру на кордоні зі Швецією, що полегшить перекидання військ НАТО до кордонів з РФ.

А в серпні США схвалили продаж Фінляндії ізраїльско-американської системи ПРО "Праща Давида".

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