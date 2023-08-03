США разрешили Финляндии купить израильскую систему ПРО "Праща Давида"

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Facebook -страницу Минобороны Израиля.

Сумма контракта на ЗРК "Праща Давида" производства Rafael Advanced Defense Systems оценивается примерно в 316 миллионов евро.

Отметим, что данная сделка станет первой зарубежной продажей системы.

"Министр обороны Йоав Галант, генеральный директор Министерства обороны генерал-майор (в отставке) Эяль Замир и командующий Силами обороны бригадный генерал (в отставке) д-р Дэнни Голд недавно получили уведомление Госдепартамента США о решении правительства одобрить сделку по продаже системы "Праща Давида" в Финляндию", - говорится в заявлении ведомства.

Израиль продаст Финляндии систему, которая включает в себя перехватчики, пусковые установки и радары. Финская версия будет производиться в сотрудничестве между отраслями-партнерами в Израиле и США, возглавляемыми компаниями Rafael и Raytheon, а также финскими предприятиями - под конкретные задачи, и будут подключены к системе финского управления.

Система ПРО "Праща Давида"

Система многоуровневой противоракетной системы Армии обороны Израиля, предназначенная для перехвата баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет большого калибра с дальностью пуска от 70 до 300 км (по другим данным, от 40 до 200 км или от 40 до 300 километров, и дозвуковых крылатых ракет.

Она разрабатывается израильской компанией Rafael совместно с американской компанией Raytheon. Предполагается, что "Праща Давида" будет способна перехватывать и самолеты.

ЗРК "Праща Давида" действует в Израиле с 2017 года. Первое боевое применение, при котором система впервые сбила ракету во время атаки из сектора Газа, произошло 10 мая.

За месяц до этого Израиль получил от Финляндии запрос на закупку системы противоракетной обороны "Праща Давида".