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Фінляндія посилює правила в'їзду: що потрібно знати

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Гельсінкі, Вівторок 28 грудня 2021 18:00
Фінляндія посилює правила в'їзду: що потрібно знати Фото: Фінляндія змінила правила в'їзду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Фінляндії з 28 грудня посилив правила в'їзду в країну. Для перетину кордону необхідно пред'явити не тільки сертифікат про вакцинацію або довідку про перенесену інфекцію, але негативний тест на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду Фінляндії.

"Внутрішній прикордонний контроль буде відновлено на кордонах Фінляндії з вівторка, 28 грудня", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що посилення правил в'їзду в країну діятиме до 16 січня 2022 року.

Обмеження в першу чергу зачіпають туристів з інших країн. Їм доведеться пред'явити на кордоні сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу або документ про перенесену в останні пів року інфекції, а також негативний тест на COVID, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до в'їзду.

Нагадаємо, у світі через стрімке поширення штаму "Омікрон" відзначили майже вісім тисяч авіарейсів.

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