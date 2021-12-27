ru ua
Пн, 27 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У світі скасували майже вісім тисяч авіарейсів через "Омікрон"

Новость на русском →
Понеділок 27 грудня 2021 02:08
У світі скасували майже вісім тисяч авіарейсів через "Омікрон" Фото: у світі скасували майже вісім тисяч авіарейсів через "Омікрон" (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

З п'ятниці по неділю, в період, коли жителі західних країн святкують Різдво, скасовано вже близько 8 тисяч авіарейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Загальна кількість жертв коронавірусу по всьому світу перевищила 5,3 млн осіб.

За даними агентства Франс Прес, найбільша кількість смертей зареєстрована в США-816,5 тисячі, за ними слідує Бразилія (618 тис.), Індія (479 тис.) і Росія (304 тис.).

Найбільше померлих у ставленні до кількості населення - в Перу.

Від скасування рейсів найбільше постраждали США і Китай. За даними сайту FlightAware, тільки в неділю було скасовано понад 2 тис.рейсів, у тому числі понад 640 – в американські аеропорти або з них.

Авіакомпанії повідомляють, що багато співробітників не змогли вийти на роботу, оскільки у них був виявлений коронавірус або вони перебували в близькому контакті з людьми, які отримали позитивний тест.

Нагадаємо, що США і Німеччина скасовують авіарейси з-за штаму "Омікрон". Співробітники заразилися коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
NEWS
На Донбасі в результаті обстрілу важно поранений військовий
На Донбасі в результаті обстрілу важно поранений військовий
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід