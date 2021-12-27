У світі скасували майже вісім тисяч авіарейсів через "Омікрон"

З п'ятниці по неділю, в період, коли жителі західних країн святкують Різдво, скасовано вже близько 8 тисяч авіарейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

Загальна кількість жертв коронавірусу по всьому світу перевищила 5,3 млн осіб.

За даними агентства Франс Прес, найбільша кількість смертей зареєстрована в США-816,5 тисячі, за ними слідує Бразилія (618 тис.), Індія (479 тис.) і Росія (304 тис.).

Найбільше померлих у ставленні до кількості населення - в Перу.

Від скасування рейсів найбільше постраждали США і Китай. За даними сайту FlightAware, тільки в неділю було скасовано понад 2 тис.рейсів, у тому числі понад 640 – в американські аеропорти або з них.

Авіакомпанії повідомляють, що багато співробітників не змогли вийти на роботу, оскільки у них був виявлений коронавірус або вони перебували в близькому контакті з людьми, які отримали позитивний тест.