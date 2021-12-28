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Финляндия ужесточает правила въезда: что нужно знать

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Хельсинки, Вторник 28 декабря 2021 18:00
Финляндия ужесточает правила въезда: что нужно знать Фото: Финляндия изменила правила въезда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Финляндии с 28 декабря ужесточило правила въезда в страну. Для пересечения границы необходимо предъявить не только сертификат о вакцинации или справку о перенесенной инфекции, но отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства Финляндии.

"Внутренний пограничный контроль будет восстановлен на границах Финляндии со вторника, 28 декабря", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ужесточение правил въезда в страну будет действовать до 16 января 2022 года.

Ограничения в первую очередь затрагивают туристов из других стран. Им придется предъявить на границе сертификат о полной вакцинации от коронавируса или документ о перенесенной в последние полгода инфекции, а также отрицательный тест на COVID, сделанный не позднее чем за 48 часов до въезда.

Напомним, в мире из-за стремительного распространения штамма "Омикрон" отметили почти восемь тысяч авиарейсов.

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