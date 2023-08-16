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Финляндия создаст крупнейший в ЕС резерв запасов из-за ядерных угроз со стороны Москвы

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Финл, Среда 16 августа 2023 15:08
Финляндия создаст крупнейший в ЕС резерв запасов из-за ядерных угроз со стороны Москвы Фото: Финляндия создаст крупнейший в ЕС стратегический резерв (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Финляндия создаст крупнейший в Европейском Союзе стратегический резерв запасов на случай чрезвычайной ситуации, поскольку вторжение России в Украину показало возможные риски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Bloomberg.

Проект, который получил финансирование в размере 242 млн евро от Европейской комиссии, позволит создать стратегический резерв, предназначенный для использования странами Северной и Восточной Европы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

"Химические, биологические, радиологические или ядерные угрозы более вероятны из-за текущей глобальной ситуации, и это также мотивирует Европейскую комиссию", - сказала Тарья Рантала, руководитель проекта в министерстве Министерства внутренних дел Финляндии.

По ее словам, "это также связано с вторжением России в Украину".

Рантала добавила, что запасы, которые будут созданы в течение 2024 года в Финляндии, будут включать защитное и измерительное оборудование, детекторы, экспресс-тесты, а также лекарства и вакцины, которые будут использоваться как службами экстренного реагирования, так и гражданским населением, в том числе в случае пандемий.

Аналогичные запасы также создаются во Франции, Польше и Хорватии. Однако в Финляндии резерв является самым крупным и охватывает как защитные, так и медицинские материалы в рамках Механизма гражданской защиты ЕС. Идея также заключается в том, чтобы местные власти расширили набор своих навыков, поскольку ЕС ожидает, что Финляндия предоставит "новаторские" знания и опыт, поскольку к концу 2023 года она разрабатывает руководящие принципы по управлению и развертыванию стратегических резервов блока.

Резервы в Украине

Верховная рада в августе поддержала проект закона о реформе государственных резервов. Документом предусматривается разграничение государственного материального резерва и мобилизационного резерва.

Документом предусматривается возможность хранения топлива на территории Европы во время войны.

В феврале премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что реформа государственных резервов необходима, чтобы Украина в любой момент времени была обеспечена всеми первоочередными вещами.

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