ua ru
Пт, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Запасы на все случаи. В Украине переформатируют госрезерв

Новина українською →
Пятница 17 февраля 2023 13:52
Запасы на все случаи. В Украине переформатируют госрезерв Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство планирует одобрить законопроект "О государственных резервах", чтобы Украина в любой момент времени была обеспечена всеми первоочередными вещами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, на прошлом заседании правительство одобрило законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов. Сейчас же ожидается одобрение и "О государственных резервах".

Как пояснил премьер-министр, предыдущий госрезерв, который существовал с 1991 года, долгое время оставался потомком советской системы. Сегодня же предлагается в корне изменить подход к его работе:

"Во-первых, предлагается создать государственный материальный резерв и отдельно мобилизационный резерв. Мобилизационный резерв - это наши запасы, которые позволят быстро разворачивать дополнительные военные производства, ремонт военной техники, восстановление критической транспортной инфраструктуры, восстановление энергосистемы и так далее", - добавил Шмыгаль.

Также премьер отметил, что формирование резервов будет проходить по сферам:

  • продовольственной;
  • медицинской;
  • энергетической;
  • технической;

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль Война в Украине
NEWS
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
DAILY
Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен