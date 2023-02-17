Запасы на все случаи. В Украине переформатируют госрезерв

Правительство планирует одобрить законопроект "О государственных резервах", чтобы Украина в любой момент времени была обеспечена всеми первоочередными вещами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, на прошлом заседании правительство одобрило законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов. Сейчас же ожидается одобрение и "О государственных резервах".

Как пояснил премьер-министр, предыдущий госрезерв, который существовал с 1991 года, долгое время оставался потомком советской системы. Сегодня же предлагается в корне изменить подход к его работе:

"Во-первых, предлагается создать государственный материальный резерв и отдельно мобилизационный резерв. Мобилизационный резерв - это наши запасы, которые позволят быстро разворачивать дополнительные военные производства, ремонт военной техники, восстановление критической транспортной инфраструктуры, восстановление энергосистемы и так далее", - добавил Шмыгаль.

Также премьер отметил, что формирование резервов будет проходить по сферам: