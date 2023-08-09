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В Украине реформируют систему государственного резерва: что предусматривает закон

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Украина, Среда 09 августа 2023 15:08
В Украине реформируют систему государственного резерва: что предусматривает закон Фото: Рада приняла закон о государственных резервах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада поддержала проект закона о государственных резервах. За правительственный проект закона проголосовали 255 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Проект № 9079 преследует цель реформирования действующей на сегодняшний день системы государственного материального резерва.

"Действующие основы функционирования государственного материального резерва, порядок его формирования и использования основываются на устаревших принципах и не учитывают современные изменения в ситуации, в которой находится Украина", - говорится в пояснительной записке.

Документом предусматривается:

  • разграничение государственного материального резерва и мобилизационного резерва, а также предлагается четкое определение балансодержателя как государственного материального резерва, так и балансодержателей мобилизационного резерва;
  • предусмотреть обновленные принципы и направления формирования номенклатуры материальных ценностей;
  • законодательно закрепить понятие резервирования, порядок и критерии отбора резервантов;
  • усовершенствовать порядок проведения обновления материальных ценностей;
  • предусмотреть возможность хранения топлива на территории Европы;
  • ввести вариант штрафных санкций, позволяющий усилить ответственность и позволит дисциплинировать субъектов хозяйствования;
  • установить, что решение о применении денежных санкций является исполнительным документом;
  • освободить центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере государственных резервов от уплаты судебного сбора;
  • создать защищенную автоматизированную базу данных, в соответствии с которой осуществляются хранение, защита, учет, поиск, обобщение информации и формирование отчетности, с соблюдением требований законодательства, которым урегулированы вопросы доступа к информации с ограниченным доступом.

В феврале премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что реформа государственных резервов необходима, чтобы Украина в любой момент времени была обеспечена всеми первоочередными вещами.

Как пояснил премьер-министр, существовавший с 1991 года предыдущий госрезерв долгое время оставался потомком советской системы. Сегодня же предлагается коренным образом изменить подход к его работе.

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