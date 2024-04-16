Финляндия проведет учения с военными НАТО у границы с Россией

Финляндия весной проведет ряд военных учений с военнослужащими стран НАТО у границы с Россией. В них будут принимать участие около 20 тысяч военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных сил Финляндии.
В период с 26 апреля по 14 мая в Ниинисало пройдут международные учения "Стрела 24" под руководством бронетанковой бригады. В учениях будут принимать участие около 300 участников - союзники из Великобритании, Латвии и Эстонии. В ходе учений будут отрабатываться не только действия механизированных войск коалиции, но и совместные операции при поддержке с воздуха, причем британские ударные вертолеты AH-64E привнесут новый воздушный элемент в ежегодные учения на Северном полюсе.
Помимо этого в Лохтае с 14 по 23 мая пройдут боевые учения ПВО Adex 1/24 под руководством инспектора ПВО пройдут в Лохтае. В учениях примут участие около 1700 военнослужащих из Военно-воздушного училища, Карельской бригады, бронетанковой бригады, бригады рейнджеров, Утинского ледового полка, Сухопутного военного училища, Генерального штаба и пограничной службы. Около половины участников - призывники. От союзников со стороны Германии примут участие около 250 солдат.
Кульминацией весенних учений станут международные боевые учения "Северный лес 24", которые пройдут в районе Роваярви с 26 по 31 мая. Около 4500 финнов, 2000 американцев и 400 норвежцев примут участие в крупнейших внутренних учениях начала лета для Сил обороны.
4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса. Флаг страны подняли возле штаб-квартиры организации, она стала 31-м членом блока.
После этого граница России с НАТО увеличилась на 1340 км. В Кремле угрожали Финляндии "ответом" в случае вступления в Альянс и заявляли, что это якобы "не принесет безопасность в Европу".
В конце марта этого года, министр иностранных дел Элина Валтонен заявила, что Финляндия не исключает возможности отправки западных войск в Украину в будущем, но сейчас в этом нет необходимости.
Добавим, что в последнее время в Финляндии участились сбои в работе GPS у самолетов. Это связано с активным использованием Россией систем радиоэлектронной борьбы в Балтийском регионе.
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