Финляндия присоединилась к военно-морской коалиции для помощи Украине

"Финляндия присоединилась к коалициям по наращиванию военного потенциала на основе тщательного рассмотрения каждого конкретного случая, всегда гарантируя, что наш вклад будет достаточным и эффективным и принесет очевидную добавленную стоимость в наращивание военного потенциала Украины", - подчеркнул министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

В Минобороны напомнили, что Финляндия уже присоединилась к коалициям по артиллерии, бронетехнике, разминированию и информационным технологиям.

Цель международных коалиций по развитию потенциала - оказание долгосрочной поддержки Украине. Коалиции совместно с украинской стороной планируют и направляют развитие будущих возможностей украинских Вооруженных сил.