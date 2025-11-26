RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Финляндия присоединилась к военно-морской коалиции для помощи Украине

Фото: Антти Хяккянен, министр обороны Финляндии (facebook.com/kokoomus)
Автор: Иван Носальский

Финляндия стала участником военно-морской коалиции, цель которой - поддержка Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Финляндии.

"Финляндия присоединилась к коалициям по наращиванию военного потенциала на основе тщательного рассмотрения каждого конкретного случая, всегда гарантируя, что наш вклад будет достаточным и эффективным и принесет очевидную добавленную стоимость в наращивание военного потенциала Украины", - подчеркнул министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. 

В Минобороны напомнили, что Финляндия уже присоединилась к коалициям по артиллерии, бронетехнике, разминированию и информационным технологиям.

Цель международных коалиций по развитию потенциала - оказание долгосрочной поддержки Украине. Коалиции совместно с украинской стороной планируют и направляют развитие будущих возможностей украинских Вооруженных сил.

Военно-морская коалиция

Напомним, Британия и Норвегия в декабре 2023 года создали новую "морскую коалицию", которая помогает Украине кораблями и транспортными средствами для усиления боевых возможностей на море.

Коалиция также предусматривает долгосрочную поддержку в виде обучения, оборудования и развития инфраструктуры для повышения безопасности в Черном море.

Тогда еще министр обороны Британии Грант Шаппс отмечал, что коалиция позволит скоординировать поддержку стран-партнеров и в перспективе поможет Украине модернизировать военно-морской флот. Это сделает его более совместимым с западными союзниками и стандартами НАТО, а также повысит уровень безопасности в Черном море.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФинляндияПомощь УкраинеВМС Украины