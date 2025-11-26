Финляндия присоединилась к военно-морской коалиции для помощи Украине

Финляндия стала участником военно-морской коалиции, цель которой - поддержка Военно-морских сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Финляндии.
"Финляндия присоединилась к коалициям по наращиванию военного потенциала на основе тщательного рассмотрения каждого конкретного случая, всегда гарантируя, что наш вклад будет достаточным и эффективным и принесет очевидную добавленную стоимость в наращивание военного потенциала Украины", - подчеркнул министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
В Минобороны напомнили, что Финляндия уже присоединилась к коалициям по артиллерии, бронетехнике, разминированию и информационным технологиям.
Цель международных коалиций по развитию потенциала - оказание долгосрочной поддержки Украине. Коалиции совместно с украинской стороной планируют и направляют развитие будущих возможностей украинских Вооруженных сил.
Напомним, Британия и Норвегия в декабре 2023 года создали новую "морскую коалицию", которая помогает Украине кораблями и транспортными средствами для усиления боевых возможностей на море.
Коалиция также предусматривает долгосрочную поддержку в виде обучения, оборудования и развития инфраструктуры для повышения безопасности в Черном море.
Тогда еще министр обороны Британии Грант Шаппс отмечал, что коалиция позволит скоординировать поддержку стран-партнеров и в перспективе поможет Украине модернизировать военно-морской флот. Это сделает его более совместимым с западными союзниками и стандартами НАТО, а также повысит уровень безопасности в Черном море.