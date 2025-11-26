Фінляндія приєдналася до військово-морської коаліції для допомоги Україні

Фінляндія стала учасником військово-морської коаліції, мета якої - підтримка Військово-морських сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Фінляндії.
"Фінляндія приєдналася до коаліцій з нарощування військового потенціалу на основі ретельного розгляду кожного конкретного випадку, завжди гарантуючи, що наш внесок буде достатнім та ефективним і принесе очевидну додану вартість у нарощування військового потенціалу України", - наголосив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.
У Міноборони нагадали, що Фінляндія вже приєдналася до коаліцій з артилерії, бронетехніки, розмінування та інформаційних технологій.
Мета міжнародних коаліцій з розвитку потенціалу - надання довгострокової підтримки Україні. Коаліції спільно з українською стороною планують і спрямовують розвиток майбутніх спроможностей українських Збройних сил.
Нагадаємо, Британія і Норвегія в грудні 2023 року створили нову "морську коаліцію", яка допомагає Україні кораблями і транспортними засобами для посилення бойових можливостей на морі.
Коаліція також передбачає довгострокову підтримку у вигляді навчання, обладнання та розвитку інфраструктури для підвищення безпеки в Чорному морі.
Тоді ще міністр оборони Британії Грант Шаппс зазначав, що коаліція дасть змогу скоординувати підтримку країн-партнерів і в перспективі допоможе Україні модернізувати військово-морський флот. Це зробить його більш сумісним із західними союзниками і стандартами НАТО, а також підвищить рівень безпеки в Чорному морі.