Фінляндія приєдналася до військово-морської коаліції для допомоги Україні

"Фінляндія приєдналася до коаліцій з нарощування військового потенціалу на основі ретельного розгляду кожного конкретного випадку, завжди гарантуючи, що наш внесок буде достатнім та ефективним і принесе очевидну додану вартість у нарощування військового потенціалу України", - наголосив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

У Міноборони нагадали, що Фінляндія вже приєдналася до коаліцій з артилерії, бронетехніки, розмінування та інформаційних технологій.

Мета міжнародних коаліцій з розвитку потенціалу - надання довгострокової підтримки Україні. Коаліції спільно з українською стороною планують і спрямовують розвиток майбутніх спроможностей українських Збройних сил.