UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Фінляндія приєдналася до військово-морської коаліції для допомоги Україні

Фото: Антті Хяккянен, міністр оборони Фінляндії (facebook.com/kokoomus)
Автор: Іван Носальський

Фінляндія стала учасником військово-морської коаліції, мета якої - підтримка Військово-морських сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Фінляндії.

"Фінляндія приєдналася до коаліцій з нарощування військового потенціалу на основі ретельного розгляду кожного конкретного випадку, завжди гарантуючи, що наш внесок буде достатнім та ефективним і принесе очевидну додану вартість у нарощування військового потенціалу України", - наголосив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

У Міноборони нагадали, що Фінляндія вже приєдналася до коаліцій з артилерії, бронетехніки, розмінування та інформаційних технологій.

Мета міжнародних коаліцій з розвитку потенціалу - надання довгострокової підтримки Україні. Коаліції спільно з українською стороною планують і спрямовують розвиток майбутніх спроможностей українських Збройних сил.

Військово-морська коаліція

Нагадаємо, Британія і Норвегія в грудні 2023 року створили нову "морську коаліцію", яка допомагає Україні кораблями і транспортними засобами для посилення бойових можливостей на морі.

Коаліція також передбачає довгострокову підтримку у вигляді навчання, обладнання та розвитку інфраструктури для підвищення безпеки в Чорному морі.

Тоді ще міністр оборони Британії Грант Шаппс зазначав, що коаліція дасть змогу скоординувати підтримку країн-партнерів і в перспективі допоможе Україні модернізувати військово-морський флот. Це зробить його більш сумісним із західними союзниками і стандартами НАТО, а також підвищить рівень безпеки в Чорному морі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФінляндіяДопомога УкраїніВМС України