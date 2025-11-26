ua en ru
Финляндия присоединилась к военно-морской коалиции для помощи Украине

Хельсинки, Среда 26 ноября 2025 19:36
Финляндия присоединилась к военно-морской коалиции для помощи Украине Фото: Антти Хяккянен, министр обороны Финляндии (facebook.com/kokoomus)
Автор: Иван Носальский

Финляндия стала участником военно-морской коалиции, цель которой - поддержка Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Финляндии.

"Финляндия присоединилась к коалициям по наращиванию военного потенциала на основе тщательного рассмотрения каждого конкретного случая, всегда гарантируя, что наш вклад будет достаточным и эффективным и принесет очевидную добавленную стоимость в наращивание военного потенциала Украины", - подчеркнул министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

В Минобороны напомнили, что Финляндия уже присоединилась к коалициям по артиллерии, бронетехнике, разминированию и информационным технологиям.

Цель международных коалиций по развитию потенциала - оказание долгосрочной поддержки Украине. Коалиции совместно с украинской стороной планируют и направляют развитие будущих возможностей украинских Вооруженных сил.

Военно-морская коалиция

Напомним, Британия и Норвегия в декабре 2023 года создали новую "морскую коалицию", которая помогает Украине кораблями и транспортными средствами для усиления боевых возможностей на море.

Коалиция также предусматривает долгосрочную поддержку в виде обучения, оборудования и развития инфраструктуры для повышения безопасности в Черном море.

Тогда еще министр обороны Британии Грант Шаппс отмечал, что коалиция позволит скоординировать поддержку стран-партнеров и в перспективе поможет Украине модернизировать военно-морской флот. Это сделает его более совместимым с западными союзниками и стандартами НАТО, а также повысит уровень безопасности в Черном море.

