Головна » Новини » Політика

Фінляндія приєдналася до військово-морської коаліції для допомоги Україні

Гельсінкі, Середа 26 листопада 2025 19:36
UA EN RU
Фінляндія приєдналася до військово-морської коаліції для допомоги Україні Фото: Антті Хяккянен, міністр оборони Фінляндії (facebook.com/kokoomus)
Автор: Іван Носальський

Фінляндія стала учасником військово-морської коаліції, мета якої - підтримка Військово-морських сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Фінляндії.

"Фінляндія приєдналася до коаліцій з нарощування військового потенціалу на основі ретельного розгляду кожного конкретного випадку, завжди гарантуючи, що наш внесок буде достатнім та ефективним і принесе очевидну додану вартість у нарощування військового потенціалу України", - наголосив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

У Міноборони нагадали, що Фінляндія вже приєдналася до коаліцій з артилерії, бронетехніки, розмінування та інформаційних технологій.

Мета міжнародних коаліцій з розвитку потенціалу - надання довгострокової підтримки Україні. Коаліції спільно з українською стороною планують і спрямовують розвиток майбутніх спроможностей українських Збройних сил.

Військово-морська коаліція

Нагадаємо, Британія і Норвегія в грудні 2023 року створили нову "морську коаліцію", яка допомагає Україні кораблями і транспортними засобами для посилення бойових можливостей на морі.

Коаліція також передбачає довгострокову підтримку у вигляді навчання, обладнання та розвитку інфраструктури для підвищення безпеки в Чорному морі.

Тоді ще міністр оборони Британії Грант Шаппс зазначав, що коаліція дасть змогу скоординувати підтримку країн-партнерів і в перспективі допоможе Україні модернізувати військово-морський флот. Це зробить його більш сумісним із західними союзниками і стандартами НАТО, а також підвищить рівень безпеки в Чорному морі.

