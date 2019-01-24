ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Фінляндія підняла літак на перехоплення російських винищувачів

Новини » Надзвичайні події    24.01.2019 - 20:41
Фінляндія підняла літак на перехоплення російських винищувачів
Фото: винищувач Фінляндії (twitter.com/FinnishAirForce)

Російські Су-24 не порушили повітряний простір країни

Фінляндія 24 січня піднімала літак для перехоплення двох російських винищувачів Су-24. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу військово-повітряних сил Фінляндії.

Повідомляється, що інцидент стався о 10:30 ранку. У прес-службі зазначили, що російські Су-24 не порушили повітряний простір країни.

"Багатоцільовий винищувач F/A-18 був піднятий по тривозі для перехоплення двох винищувачів Suhoi SU-27 ВПС Росії в міжнародному повітряному просторі над Фінською затокою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні шведські збройні сили повідомляли, що три російських військових літака порушили повітряний простір Швеції. 19 січня російський Іл-20 здійснив політ над Балтійським морем у супроводі двох винищувачів типу Су-27 Flanker. Літаки на час без дозволу зайшли в повітряний простір на південь від міста Карлсхамн в провінції Блекінге.

РБК-Україна писало, що 28 грудня винищувачі НАТО двічі перехоплювали військові літаки Російської Федерації в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

До цього РБК-Україна повідомляло, що 27 грудня військово-повітряні сили РФ перехопили літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США, який вранці розпочав патрулювання поблизу окупованого півострова Крим.

У розвідці розповіли, скільки РФ виділила на втручання у вибори-2019 У РФ ініціюють провадження з Google через приналежність Криму
Новини України ФинляндияРосійська Федераціявоздушное пространство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся