Фінляндія підняла літак на перехоплення російських винищувачів

Фото: винищувач Фінляндії (twitter.com/FinnishAirForce)

Російські Су-24 не порушили повітряний простір країни

Фінляндія 24 січня піднімала літак для перехоплення двох російських винищувачів Су-24. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу військово-повітряних сил Фінляндії.

Повідомляється, що інцидент стався о 10:30 ранку. У прес-службі зазначили, що російські Су-24 не порушили повітряний простір країни.

"Багатоцільовий винищувач F/A-18 був піднятий по тривозі для перехоплення двох винищувачів Suhoi SU-27 ВПС Росії в міжнародному повітряному просторі над Фінською затокою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні шведські збройні сили повідомляли, що три російських військових літака порушили повітряний простір Швеції. 19 січня російський Іл-20 здійснив політ над Балтійським морем у супроводі двох винищувачів типу Су-27 Flanker. Літаки на час без дозволу зайшли в повітряний простір на південь від міста Карлсхамн в провінції Блекінге.

РБК-Україна писало, що 28 грудня винищувачі НАТО двічі перехоплювали військові літаки Російської Федерації в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

До цього РБК-Україна повідомляло, що 27 грудня військово-повітряні сили РФ перехопили літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США, який вранці розпочав патрулювання поблизу окупованого півострова Крим.