Финские интернет-магазины отказываются продавать товары россиянам
Финские интернет-магазины по продаже автомобильных комплектующих и аксессуаров отказываются продавать товары россиянам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kauppalehti.
Сотрудники компаний подозревают, что граждане РФ таким образом пытаются обойти санкции и получить запрещенные к ввозу в Россию автотовары. Сообщается, что директива исходит от импортеров и производителей запчастей и основана на санкциях ЕС против Москвы.
В первую очередь, запрет касается клиентов, которые пытаются закупить большую партию запчастей для дальнейшей перепродажи внутри подсанкционной страны. Поставщики интернет-площадок – европейские автопроизводители, которые на данный момент не поставляют запчасти в Россию. Поэтому россияне пытаются закупить запчасти в обход санкций.
Ранее сообщалось, что власти Финляндии арестовали активы россиян, попавших под санкции, на сумму около 190 миллионов евро.
Также напомним, что в Финляндии нашли способ сократить выдачи виз россиянам. Они планируют замедлить выдачу виз гражданам страны-агрессора.
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