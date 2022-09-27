Финские интернет-магазины отказываются продавать товары россиянам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kauppalehti .

Сотрудники компаний подозревают, что граждане РФ таким образом пытаются обойти санкции и получить запрещенные к ввозу в Россию автотовары. Сообщается, что директива исходит от импортеров и производителей запчастей и основана на санкциях ЕС против Москвы.

В первую очередь, запрет касается клиентов, которые пытаются закупить большую партию запчастей для дальнейшей перепродажи внутри подсанкционной страны. Поставщики интернет-площадок – европейские автопроизводители, которые на данный момент не поставляют запчасти в Россию. Поэтому россияне пытаются закупить запчасти в обход санкций.