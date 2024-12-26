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Финляндия проверяет танкер теневого флота РФ после повреждения электрокабеля, - FT

Иллюстративное фото: Финляндия проверяет танкер теневого флота РФ (marinetraffic.com)
Автор: Наталья Кава

Власти Финляндии расследуют дело нефтяного танкера, который может быть причастен к аварии с электрическим кабелем. Этот танкер, вероятно, является частью теневого флота России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, Eagle S был остановлен финскими властями после того, как был отключен подводный электрический кабель Estlink 2 в Финском заливе. Известно, что танкер зарегистрирован на Островах Кука, он перевозит нефть из России в Египет. Именно это судно было замечено рядом с кабелем.

Как пишет FT, это старый танкер, который является частью теневого флота России и находится в центре внимания финского следствия. Источники издания заявляют, что проверяется, перерезал ли Eagle S три кабеля связи в Финском заливе.

Повреждение подводных кабелей

Вчера стало известно о повреждении подводного электрокабеля Estlink 2, который соединяет Финляндию и Эстонию. Как впоследствии сообщалось, в Финляндии не исключают версии об умышленном повреждении подводной линии электропередач в Финском заливе. Там были замечены два судна.

Ранее мы писали, что 18 ноября оборвался подводный кабель передачи данных C-Lion1, который пролегает через Балтийское море между Финляндией и Германией.

В тот же день в Балтийском море обнаружили еще один поврежденный подводный кабель связи - между Литвой и Швецией.

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Финляндия