Финляндия проверяет танкер теневого флота РФ после повреждения электрокабеля, - FT

По данным издания, Eagle S был остановлен финскими властями после того, как был отключен подводный электрический кабель Estlink 2 в Финском заливе. Известно, что танкер зарегистрирован на Островах Кука, он перевозит нефть из России в Египет. Именно это судно было замечено рядом с кабелем.

Как пишет FT, это старый танкер, который является частью теневого флота России и находится в центре внимания финского следствия. Источники издания заявляют, что проверяется, перерезал ли Eagle S три кабеля связи в Финском заливе.

Повреждение подводных кабелей

Вчера стало известно о повреждении подводного электрокабеля Estlink 2, который соединяет Финляндию и Эстонию. Как впоследствии сообщалось, в Финляндии не исключают версии об умышленном повреждении подводной линии электропередач в Финском заливе. Там были замечены два судна.

Ранее мы писали, что 18 ноября оборвался подводный кабель передачи данных C-Lion1, который пролегает через Балтийское море между Финляндией и Германией.