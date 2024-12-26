Фінляндія перевіряє танкер тіньового флоту РФ після пошкодження електрокабелю, - FT

Влада Фінляндії розслідує справу нафтового танкера, який може бути причетний до аварії з електричним кабелем. Цей танкер, ймовірно, є частиною тіньового флоту Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За даними видання, Eagle S було зупинено фінською владою після того, як був відключений підводний електричний кабель Estlink 2 у Фінській затоці. Відомо, що танкер зареєстрований на Островах Кука, він перевозить нафту з Росії до Єгипту. Саме це судно було помічено поруч з кабелем.
Як пише FT, це старий танкер, який є частиною тіньового флоту Росії та знаходиться в центрі уваги фінського слідства. Джерела видання заявляють, що перевіряється, чи Eagle S перерізав три кабелі зв’язку у Фінській затоці.
Вчора стало відомо про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію. Як згодом повідомлялось, у Фінляндії не виключають версії про умисне пошкодження підводної лінії електропередач у Фінській затоці. Там були помічені два судна.
Раніше ми писали, що 18 листопада обірвався підводний кабель передачі даних C-Lion1, який пролягає через Балтійське море між Фінляндією та Німеччиною.
Того ж дня у Балтійському морі виявили ще один пошкоджений підводний кабель зв'язку - між Литвою та Швецією.
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