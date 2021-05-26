Фінляндія відкликала дозвіл на польоти "Белавіа" в країну

Агентство транспорту і комунікацій Фінляндії (Traficom) відкликало дозвіл на польоти білоруської авіакомпанії "Бєлавіа" в країну. Рішення було прийнято в середу, 26 травня, і вступило в силу сьогодні ж.

Про це повідомляє прес-служба Traficom .

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що відомство вважає, що Білорусь не може забезпечити безпеку повітряного руху і пасажирів на своїй території.

"Агентство з транспорту і комунікацій Traficom відкликало ліцензію на експлуатацію Білоруської державної авіакомпанії "Бєлавіа" до Фінляндії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні у МЗС Фінляндії викликали білоруського посла. Йому висловили засудження з приводу примусової посадки літака Ryanair і затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

Крім того, 24 травня уряд Британії заборонив своїм авіакомпаніям літати в повітряному просторі Білорусі після інциденту з літаком Ryanair. При цьому Британські аеропорти не прийматимуть літаки білоруської авіакомпанії "Бєлавіа".

Додамо, що Міністерство транспорту Великобританії заборонило білоруським авіакомпаніям літати в повітряному просторі країни без спеціального дозволу.