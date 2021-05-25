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Фінляндія викликала посла Білорусі та зажадала звільнення Протасевича

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Хельсінкі, Вівторок 25 травня 2021 22:56
Фінляндія викликала посла Білорусі та зажадала звільнення Протасевича Фото: Роман Протасевич, засновник Telegram-каналу Nexta (t.me/tsikhanouskaya)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ Фінляндії у вівторок, 25 травня, викликало на розмову посла Білорусі. Міністерство висловило білоруському послу засудження з приводу примусової посадки літака Ryanair та затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

Про це фінське МЗС повідомило на сторінці у Twitter.

У фінському МЗС через білоруського посла передали режиму Олександра Лукашенка вимогу звільнити Протасевича, а також його дівчину Софію Сапегу, яку затримали разом з опозиціонером.

"Державний секретар висловив рішуче засудження з боку Фінляндії вимушеної посадки рейсу Ryanair та вимагав негайного звільнення затриманих журналіста Рамана Протасевича та Софії Сапеги", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, 23 травня білоруський режим примусово посадив літак Ryanair, який летів з Греції в Литву, щоб затримати Протасевича, який перебував на борту. Через добу силовики опублікували відео, на якому Протасевич заявив, що дає "зізнавальні свідчення".

У польському МЗС заявили, що Протасевича били в білоруському СІЗО, де його утримують після затримання.

Крім того, сьогодні білоруські силовики опублікували відео з допитом дівчини Протасевича. На відеозаписі Софія Сапега говорить, що є редакторкою Telegram-каналу, який публікував персональні дані силовиків.

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