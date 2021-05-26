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Финляндия отозвала разрешение на полеты "Белавиа" в страну

Автор: РБК-Украина

Агентство транспорта и коммуникаций Финляндии (Traficom) отозвало разрешение на полеты белорусской авиакомпании "Белавиа" в страну. Решение было принято в среду, 26 мая, и вступило в силу сегодня же.

Об этом сообщает пресс-служба Traficom.

"Агентство по транспорту и коммуникациям Traficom отозвало лицензию на эксплуатацию белорусской государственной авиакомпании "Белавиа" в Финляндию", - говорится в сообщении.

Решение принято в связи с тем, что ведомство полагает, что Беларусь не может обеспечить безопасность воздушного движения и пассажиров на своей территории.

Напомним, накануне в МИД Финляндии вызвали белорусского посла. Ему выразили осуждение по поводу принудительной посадки самолета Ryanair и задержания основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Кроме того, 24 мая правительство Британии запретило своим авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair. При этом британские аэропорты не будут принимать самолеты белорусской авиакомпании "Белавиа".

Добавим, что Министерство транспорта Великобритании запретило белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве страны без специального разрешения.

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Новости Украины ФинляндияавиасообщениеБелавиа