Финляндия может прекратить финпомощь странам, которые поддерживают агрессию России

По его словам, согласно планам будущего правительства Финляндии, помощь на развитие могут прекратить для тех стран, которые поддерживают Россию в войне против Украины. Он не назвал конкретные государства, но упомянул Африку.

"Африканские страны были замечены в поддержке России. За ними будут наблюдать", - отметил Тавио.

Он также уточнил, что приоритетом Финляндии в сфере международной помощи будет поддержка Украины, а бюджет развития сократят на около миллиарда евро.

"Конечно, эта экономия будет достигнута за счет других приоритетов и расстановки приоритетов. Украина является единственной четкой новой целью, по крайней мере, учитывая нынешнюю ситуацию", - уточнил будущий министр.

Смена правительства в Финляндии

Напомним, 2 апреля на парламентских выборах больше всего голосов получили две оппозиционные силы, а "Социал-демократическая партия" премьера Санны Марин оказалась на третьем месте.

Победителем стала партия "Национальная коалиция", а ее лидер Петтери Орпо получил право сформировать новое правительство. Он уже успел это сделать на прошлой неделе.