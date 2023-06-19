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Финляндия может прекратить финпомощь странам, которые поддерживают агрессию России

Фото: Финляндия может прекратить финпомощь странам, которые поддерживают агрессию России (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

В Финляндии могут отказаться от финансовой помощи странам, которые поддерживают Россию на фоне ее войны против Украины.

Об этом заявил будущий министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По его словам, согласно планам будущего правительства Финляндии, помощь на развитие могут прекратить для тех стран, которые поддерживают Россию в войне против Украины. Он не назвал конкретные государства, но упомянул Африку.

"Африканские страны были замечены в поддержке России. За ними будут наблюдать", - отметил Тавио.

Он также уточнил, что приоритетом Финляндии в сфере международной помощи будет поддержка Украины, а бюджет развития сократят на около миллиарда евро.

"Конечно, эта экономия будет достигнута за счет других приоритетов и расстановки приоритетов. Украина является единственной четкой новой целью, по крайней мере, учитывая нынешнюю ситуацию", - уточнил будущий министр.

Смена правительства в Финляндии

Напомним, 2 апреля на парламентских выборах больше всего голосов получили две оппозиционные силы, а "Социал-демократическая партия" премьера Санны Марин оказалась на третьем месте.

Победителем стала партия "Национальная коалиция", а ее лидер Петтери Орпо получил право сформировать новое правительство. Он уже успел это сделать на прошлой неделе.

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