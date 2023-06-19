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Фінляндія може припинити фіндопомогу країнам, які підтримують агресію Росії

Фото: Фінляндія може припинити фіндопомогу країнам, які підтримують агресію Росії (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

У Фінляндії можуть відмовитись від фінансової допомоги країнам, які підтримують Росію на тлі її війни проти України.

Про це заявив майбутній міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

За його словами, згідно з планами майбутнього уряду Фінляндії допомогу на розвиток можуть припинити для тих країн, які підтримують Росію у війні проти України. Він не назвав конкретних держав, але згадав Африку.

"Африканські країни були помічені у підтримці Росії. За ними спостерігатимуть", - зазначив Тавіо.

Він також уточнив, що пріоритетом Фінляндії у сфері міжнародної допомоги буде підтримка України, а бюджет розвитку скоротять на близько мільярд євро.

"Звичайно, ця економія буде досягнута за рахунок інших пріоритетів та розстановки пріоритетів. Україна є єдиною чіткою новою ціллю, принаймні з огляду на нинішню ситуацію", - уточнив майбутній міністр.

Зміна уряду у Фінляндії

Нагадаємо, 2 квітня на парламентських виборах найбільше голосів отримали дві опозиційні сили, а "Соціал-демократична партія" прем'єра Санни Марін опинилася на третьому місці.

Переможцем стала партія "Національна коаліція", а її лідер Петтері Орпо отримав право сформувати новий уряд. Він уже встиг це зробити минулого тижня.

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ФинляндияВійна Росії проти України