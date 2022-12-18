Холодная война не кончалась. Как агрессия России против Украины повлияла на Финляндию

Финляндия имеет одну из самых сильных армий в Европе, при этом ее войска готовы к затяжным конфликтам. Однако только война в Украине подтолкнула Финляндию подать заявку на членство в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

На протяжении последних 30 лет вооруженные силы Финляндии выглядели немного старомодно в Европе. Пока страны ЕС сокращали оборонные бюджеты, Финляндия готовилась к ведению крупной наземной кампании и укрепляла армию, как будто холодная война никогда не заканчивалась.

" Пока Финляндия готовится присоединиться к НАТО на фоне самой кровопролитной войны в Европе с 1945 года, в Украине, вооруженные силы скандинавской страны снова в моде. Ее командиры также хорошо осведомлены о том, что они принесут на стол в потенциальном бою", - отметили журналисты.

Сильная армия

Главнокомандующий ВС Финляндии генерал Тимо Кивинен сказал изданию, что сейчас его страна имеет оборонительные возможности, чтобы вести войну, которая сейчас идет на Украине.

"В пересчете на душу населения у нас, вероятно, самая большая огневая мощь в Европе", - сказав он.

Несмотря на того, что население Финляндии составляет всего 5,5 миллиона человек, страна имеет больше артиллерии, чем Франция и Германия вместе взятые. Во время войны Финляндия может призвать до 280 тысяч солдат, что больше, чем у Великобритании.

При это финны продолжают укреплять авиацию. Все самолеты F/A-18 Hornet Финляндии вооружены передовыми американскими ракетами. Однако скоро их усилят истребителями Lockheed Martin F-35A.

Флот Финляндии приспособленный для скалистых побережий Балтийского моря и может вести боевые действия в Арктике и в Лапландии. Также США одобрили продажу Финляндии ракет на сумму 323 млн долларов и боеприпасов для систем РСЗО М-270 на 535 млн долларов.

Холодная война не заканчивалась

История Финляндии стала для нее стимулом сохранить мощную и боеспособную армию. В Хельсинки заявляют, что холодная война не заканчивалась, а угроза со стороны России все еще остается. Поэтому после распада СССР Финляндия усилила 1343-километровую границу с Россией.

" Эти олдскульные возможности артиллерии и пехоты выделяют Финляндию среди союзников по НАТО. Многие страны Европы отказались от доктрин территориальной обороны времен холодной войны в 1990-х и начале 2000-х годов. Танки были списаны, полевые орудия законсервированы, численность личного состава и оборонные бюджеты урезаны", - говорится в материале.

НАТО

Война в Украине подтолкнула Финляндию и Швецию к решительному шагу по членству в НАТО. Руководство страны призывает альянс ускорит процесс вступления, а власти опасаются, что Финляндия останется в "серой" зоне НАТО на неопределенный срок.

Затягивают вступление скандинавских стран в НАТО Венгрия и Турцию. Все, кроме этих двух, члены альянса уже ратифицировали в парламентах соглашения. Недавно Венгрия заявила, что не представит ратификацию до следующего года. Турция же продолжает тянуть время, утверждая, что Швеция укрывает сторонников курдских террористических организаций. Однако дипломаты рассчитывают, что в конечном итоге решение будет принято.

Пока Финляндия не защищена полностью статьей 5 НАТО, но Великобритания, США и других страны пообещали в случае нападение предоставить помощь.