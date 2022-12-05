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Кабмин Финляндии внес в парламент законопроект о вступлении в НАТО

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Понедельник 05 декабря 2022 12:11
Кабмин Финляндии внес в парламент законопроект о вступлении в НАТО Фото: Кабмин Финляндии внес в парламент законопроект о вступлении в НАТО (pixabay.com)
Автор: Руслан Гаращенко

В понедельник, 5 декабря, правительство Финляндии внесло в парламент предложение о вступлении страны в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Министерства иностранных дел Финляндии.

"Правительство предлагает парламенту утвердить Североатлантический договор и Соглашение о статусе Организации Североатлантического договора, национальных представителей и международного персонала", - говорится в сообщении.

После того, как парламент рассмотрит предложение, президент республики примет решение о вступлении государства в НАТО. Однако Финляндия может стать членом Альянса только после того, как все государства-члены НАТО ратифицируют протокол. На данный момент вступление этой страны одобрили 28 из 30 стран-членов Альянса. Ожидается ратификация Турцией и Венгрией.

Ранее сообщалось, что Венгрия планирует ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс уже в начале февраля 2023 года.

Также напомним, по словам главы МИД Финляндии, российское вторжение в Украину вызвало повышенный уровень безопасности в Европе, а ядерная риторика Москвы послужила ключевым фактором, побудившим Хельсинки подать заявку на вступление в НАТО.

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