Финляндия будет использовать опыт Польши для защиты границы с РФ

Финляндия воспользуется опытом Польши в защите границы с Беларусью для борьбы с нелегальной миграцией, которую спровоцировала Россия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.
Представитель Пограничной службы Польши Анна Михальская сообщила, что финская делегация приехала в Польшу, чтобы увидеть, как работает польская система охраны границы с Беларусью.
Михальская рассказала, что финны интересовались польским опытом, нормативными документами, а также сотрудничеством с вооруженными силами и другими службами, поскольку намерены ввести подобные решения на своей границе.
Однако, как отмечает представитель, такие решения должны быть адаптированы к финским реалиям. Спикер также добавила, что Россия несет ответственность за кризис на границе как с Финляндией, так и с Польшей.
Также сообщается, что на прошлой неделе два польских пограничника начали службу на финско-российской границе в рамках операции "Фронтекс".
Финляндия закрыла границу с РФ
Финляндия начала блокировать въезд с территории России из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, финская пограничная служба запретила въезд людям, едущим на велосипеде через пункты пропуска на границе с РФ.
Ранее финским пограничникам пришлось задействовать слезоточивый газ, когда эмигранты пытались незаконно попасть в лагеря из России.
На границе Финляндии и России с 18 ноября закрыли четыре КПП, а 22 ноября финское правительство решило закрыть почти все пограничные переходы.
Недавно правительство Финляндии также приняло решение временно закрыть все пограничные переходы на границе с Россией.
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