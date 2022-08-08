У Фінляндії знесли подарований СРСР монумент "Мир у всьому світі"

У понеділок близько 7 ранку скульптурну композицію підняли краном і розмістили на баржі. Весь процес пройшов успішно і тривав близько 5 хвилин.

Влада міста відзначає, що монумент був усунутий у зв'язку з реорганізацією транспортного руху на площі і вулиці Хаканіеменранта. Там планують прокласти тротуар, а по самій вулиці ведеться будівництво трамвайної лінії.

Монумент, подарований Москвою, був відкритий в 1990 році. У Гельсінкі він став відомий як "Катіскаваркаат" і вже з перших днів викликав багато суперечок. З моменту відкриття статуя кілька разів піддавалася нападам.

Дебати про знесення монумента знову розгорілися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.