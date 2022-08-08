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У Фінляндії знесли подарований СРСР монумент "Мир у всьому світі"

Фото: у Фінляндії знесли подарований СРСР монумент "Мир у всьому світі" (tripadvisor.ca)
Автор: Руслан Гаращенко

У Гельсінкі (столиця Фінляндії) демонтували подарований Радянським Союзом монумент "Мир у всьому світі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

У понеділок близько 7 ранку скульптурну композицію підняли краном і розмістили на баржі. Весь процес пройшов успішно і тривав близько 5 хвилин.

Влада міста відзначає, що монумент був усунутий у зв'язку з реорганізацією транспортного руху на площі і вулиці Хаканіеменранта. Там планують прокласти тротуар, а по самій вулиці ведеться будівництво трамвайної лінії.

Монумент, подарований Москвою, був відкритий в 1990 році. У Гельсінкі він став відомий як "Катіскаваркаат" і вже з перших днів викликав багато суперечок. З моменту відкриття статуя кілька разів піддавалася нападам.

Дебати про знесення монумента знову розгорілися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що уряд Естонії прийняв рішення в найкоротші терміни знести всі радянські пам'ятники з публічного простору.

Влада країни створила комісію з монументів, яка розробляє плани з демонтажу надгробків і пам'ятників з символікою СРСР.

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