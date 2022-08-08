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В Финляндии снесли подаренный СССР монумент "Мир во всем мире"

Фото: в Финляндии снесли подаренный СССР монумент "Мир во всем мире" (tripadvisor.ca)
Автор: Руслан Гаращенко

В Хельсинки (столица Финляндии) демонтировали подаренный Советским Союзом монумент "Мир во всем мире".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

В понедельник около 7 утра скульптурную композицию подняли краном и разместили на барже. Весь процесс прошел успешно и длился около 5 минут.

Власти города отмечают, что монумент был устранен в связи с реорганизацией транспортного движения на площади и улице Хаканиеменранта. Там планируют проложить тротуар, а по самой улице ведется строительство трамвайной линии.

Монумент, подаренный Москвой, был открыт в 1990 году. В Хельсинки он стал известен как "Катискаваркаат" и уже с первых дней вызывал много споров. С момента открытия статуя несколько раз подвергалась нападениям.

Дебаты о сносе монумента вновь разгорелись после полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, недавно стало известно, что правительство Эстонии приняло решение в кратчайшие сроки снести все советские памятники из публичного пространства.

Власти страны создали комиссию по монументам, которая разрабатывает планы по демонтажу надгробий и памятников с символикой СССР.

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ФинляндияХельсинки