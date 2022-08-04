ua ru
Чт, 04 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Естонія знесе всі радянські пам'ятники з публічного простору

Новость на русском →
Таллінн, Четвер 04 серпня 2022 14:07
Естонія знесе всі радянські пам'ятники з публічного простору Фото: Естонія знесе всі радянські пам'ятники з публічного простору (flickr: by Shane MacClure)
Автор: Руслан Гаращенко

Уряд Естонії прийняв рішення в найкоротші терміни знести всі радянські пам'ятники з публічного простору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Головне вирішено - радянські пам'ятники потрібно прибрати з публічного простору, і ми зробимо це якомога швидше. Конкретний час і порядок залежать від готовності і логістичного плану місцевих органів влади, ця логістика вимагає такої ж уваги, організації та участі від приватного сектора", - сказала прем'єр країни Каї Каллас.

Всього в Естонії налічується від 200 до 400 подібних пам'яток.

При цьому всі, у кого такі пам'ятники є на приватній території, можуть самі їх перемістити не в публічний простір.

"Важливо підкреслити, що поминання покійних жодним чином не заборонено і не буде заборонено, але це потрібно робити там, де належить, тобто на кладовищі, де це можна зробити гідно. Танк - це знаряддя вбивства, це не меморіальний об'єкт, і з цих же танків на вулицях України вбивають людей", - сказала Каллас..

Нагадаємо, раніше в Латвії прийняли рішення знести в парку Перемоги пам'ятник "визволителям Риги".

Крім того, Латвія призупинила дію 13-ї статті договору з Росією про меморіали і пам'ятники.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Уряд
NEWS
Карта бойових дій на 4 серпня: яка ситуація на фронтах
Карта бойових дій на 4 серпня: яка ситуація на фронтах
DAILY
Навіщо Росія стягує війська на південь України і чому їм загрожує розгром
Уляна Безпалько, Владислав Красінський Навіщо Росія стягує війська на південь України і чому їм загрожує розгром