Естонія знесе всі радянські пам'ятники з публічного простору

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

"Головне вирішено - радянські пам'ятники потрібно прибрати з публічного простору, і ми зробимо це якомога швидше. Конкретний час і порядок залежать від готовності і логістичного плану місцевих органів влади, ця логістика вимагає такої ж уваги, організації та участі від приватного сектора", - сказала прем'єр країни Каї Каллас.

Всього в Естонії налічується від 200 до 400 подібних пам'яток.

При цьому всі, у кого такі пам'ятники є на приватній території, можуть самі їх перемістити не в публічний простір.

"Важливо підкреслити, що поминання покійних жодним чином не заборонено і не буде заборонено, але це потрібно робити там, де належить, тобто на кладовищі, де це можна зробити гідно. Танк - це знаряддя вбивства, це не меморіальний об'єкт, і з цих же танків на вулицях України вбивають людей", - сказала Каллас..