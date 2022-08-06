Естонія в секретному режимі готується до знесення радянських пам'ятників, - ERR

Влада Естонії створила комісію з монументів, яка розроблює плани щодо демонтажу надгробків та пам'ятників із символікою СРСР. Підготовка здійснюється в секретному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал ERR.

За інформацією порталу, комісія також розглядає можливість заміну текстів на деяких табличках.

Вказується, що до цієї комісії увійшли представники різних міністерств та відомств, її очолив Аско Ківінук, який раніше працював у державному центрі оборонних інвестицій республіки, уточнюється у матеріалі.

Він пояснює, що до спеціального органу входять представники різних міністерств і відомств, але їх імена не розголошуються.

Відомо лиш те, що комісія проводить засідання раз на тиждень і вже наступного тижня представить юридичний аналіз планів демонтажу радянських пам'яток.

"Члени кабінету міністрів у курсі обговорюваного в комісії, нас уже двічі знайомили з її матеріалами. Щодо засекреченості, то, якщо подивитися, що трапилося в Нарві, де спалили екскаватор, який допомагав демонтажу радянської гаубиці, стає ясно, що секретність тут цілком обґрунтована. Члени комісії можуть наразитися на небезпеку, тому влада Естонії повинна захистити їх і дати їм можливість працювати спокійно", - підкреслила міністр держуправління Рійна Солман.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що уряд Естонії прийняв рішення в найкоротші терміни знести всі радянські пам'ятники з публічного простору.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.