ua en ru
Вт, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Роспропаганда впервые показала Царева после покушения

Вторник 07 ноября 2023 12:20
UA EN RU
Роспропаганда впервые показала Царева после покушения Фото: Олег Царев (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Один из российских пропагандистских каналов показал интервью предателя и коллаборанта Олега Царева, на которого в конце октября было совершено покушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Царев, еще недавно находившийся в тяжелом состоянии после того, как в него стреляли, уже успел дать интервью одному из российских пропагандистских каналов.

"Отдельная благодарность за то, что приехали. Благодаря вам я смог сегодня впервые выйти на улицу, раньше не выпускали. Получил телефон, посмотрел Telegram-канал, почитал новости, сообщения", - сказал предатель журналистам.

Он добавил, что якобы "чувствует себя хорошо" и "не боится".

Покушение на Царева

Напомним, 27 октября появилась информация от российских коллаборантов, что на предателя и бывшего народного депутата Украины Олега Царева совершено покушение в санатории имени Кирова в Ялте во временно оккупированном Россией Крыму.

Позже источники РБК-Украина сообщили, что покушение Царева было спланированной спецоперацией Службы безопасности Украины.

"Он давно был в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления. Царев - абсолютно законная цель. Это не просто фанатик "русского мира", а человек, лично приехавший вместе с российскими танками захватывать Киев", - подчеркнул информированный источник.

Отмечается, что детали спецоперации не разглашаются. Также сообщалось, что в Царева попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.

Тогда источники рассказывали, что состояние Царева критическое - врачи борются за его жизнь, но есть большой шанс, что он может умереть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
СМИ узнали детали "секретного" документа Еврокомиссии по Украине
СМИ узнали детали "секретного" документа Еврокомиссии по Украине
DAILY
Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки