Оккупанты говорят о нападении на Царева: что известно

Предатель и бывший народный депутат Украины Олег Царев подвергся нападению неизвестных. Он получил ранения и был госпитализирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и Telegram -канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

О якобы ножевых ранениях у коллаборанта, приговоренному судом заочно к 12 годам тюрьмы, стали рассказывать российские пропагандисты этим утром.

Так, к примеру, представитель российской оккупационной "администрации" Чаленко заявлял, что Царев был найден с ножевыми ранениями. В аффилированных с российскими захватчиками ТГ-каналах такое распространяются посты о вроде бы нападении с ножом, а произошло это в Ялте.

Тем временем в Telegram-каналах временно захваченного РФ украинского Крыма пишут, что экс-нардеп и предатель жив и, по предварительным данным, находится в больнице "в тяжелом состоянии".

По словам Андрющенко, есть информация о том, что Царев мог получить не ножевые, а огнестрельные ранения.

"Состояние до сих пор неизвестно, но перспективы хорошие. По крайней мере - приятные", - добавил он.

Также представитель мэрии опубликовал в сети видео с места происшествия.

Обновлено в 12:02

Коллаборант и пропагандист, представитель оккупационной "администрации" в Запорожской области Владимир Рогов позже в своем Telegram подтвердил информацию об огнестрельных ранениях у Царева.

"По ситуации с Олегом Царевым. Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли", - написал он.

Обновлено в 12:41

На Тг-канале Царева появилось сообщение с некоторыми подробностями покушения со слов его родных.

"Около полуночи на территории санатория, где он поживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет", - указывается в публикации.

Что известно о Цареве

Олег Царев был нардепом от "Партии регионов", после Революции Достоинства 2014 пытался баллотироваться на пост президента Украины, но снял кандидатуру и открыто выступил за "референдумы" в Донецкой и Луганской областях. Позже объявил себя "спикером парламента Новороссии".

В марте Киевский апелляционный суд оставил по-прежнему приговор суда Олегу Цареву, которого годом ранее приговорили к 12 годам тюрьмы, признав виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса.

Напомним, дело по обвинению Царева в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины находилось в суде с 2017 года.