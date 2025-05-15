Финансовый сектор готовится к изменениям: Совет по финансовой стабильности одобрил решение

Евроинтеграция, ипотека, инвесторы: Украина обновляет финансовую политику в соответствии с новыми вызовами и целями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Совет по финансовой стабильности на заседании 13 мая сосредоточился на подготовке к восьмому пересмотру программы с МВФ и принял ряд решений.

Во-первых, одобрены изменения в Стратегию развития финансового сектора, в частности:

новые меры по регулированию Фонда развития предпринимательства, развития ипотеки, устойчивости критической инфраструктуры и цифровой операционной безопасности;

обновление шагов для развития рынков капитала, включая консолидацию инфраструктуры и привлечение иностранных инвесторов;

расширение цели "Финансовая система работает на восстановление и интеграцию в ЕС" через новую инициативу по евроинтеграции финансового сектора.

Во-вторых, обновлена Стратегия развития кредитования с учетом программы Ukraine Facility - в частности, относительно рынка неработающих кредитов (NPL) и привлечения иностранных инвесторов.

В-третьих, одобрена концепция Стратегии развития ипотеки, над которой будет работать Комитет по финансовому развитию при РФС вместе с экспертами МВФ.

Обновленные документы будут обнародованы после утверждения.