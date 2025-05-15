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Фінансовий сектор готується до змін: Рада з фінансової стабільності схвалила рішення

Україна, Четвер 15 травня 2025 14:55
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Фінансовий сектор готується до змін: Рада з фінансової стабільності схвалила рішення Фото: в Україні змінять Стратегії розвитку фінансового сектору (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Євроінтеграція, іпотека, інвестори: Україна оновлює фінансову політику відповідно до нових викликів та цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

Рада з фінансової стабільності на засіданні 13 травня зосередилася на підготовці до восьмого перегляду програми з МВФ і ухвалила низку рішень.

По-перше, схвалено зміни до Стратегії розвитку фінансового сектору, зокрема:

  • нові заходи щодо регулювання Фонду розвитку підприємництва, розвитку іпотеки, стійкості критичної інфраструктури та цифрової операційної безпеки;
  • оновлення кроків для розвитку ринків капіталу, включно з консолідацією інфраструктури та залученням іноземних інвесторів;
  • розширення цілі "Фінансова система працює на відновлення та інтеграцію до ЄС" через нову ініціативу з євроінтеграції фінансового сектору.

По-друге, оновлено Стратегію розвитку кредитування з урахуванням програми Ukraine Facility - зокрема, щодо ринку непрацюючих кредитів (NPL) і залучення іноземних інвесторів.

По-третє, схвалено концепцію Стратегії розвитку іпотеки, над якою працюватиме Комітет з фінансового розвитку при РФС разом із експертами МВФ.

Оновлені документи буде оприлюднено після затвердження.

РФС

Нагадаємо, Рада з фінансової стабільності в липні 2023 року схвалила оновлену Стратегію розвитку фінансового сектору України.

Рада з фінансової стабільності створена в березні 2015 року указом президента України і є форумом для фахового обговорення системних ризиків, що загрожують фінансовій стабільності держави. До неї входять керівники НБУ, Мінфіну та фінансових інституцій.

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