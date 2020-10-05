Призначено нового голову правління Ощадбанку

Фото: Сергій Наумов (piraeusbank.ua)

Наумов приступить до виконання обов‘язків 3 листопада

Наглядова рада державного Ощадбанку 2 жовтня ухвалила рішення про припинення з 2 листопада 2020 року повноважень діючого голови правління Андрія Пишного та про призначення з 3 листопада 2020 року на цю посаду Сергія Наумова. Таким чином завершено імплементацію результатів конкурсу на посаду керівника Ощадбанку.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Як зазначається в повідомленні, починаючи з дати ухвалення рішення розпочинається План передачі управління до нового керівника Ощадбанку, який триватиме 30 днів. Мета цього процесу - збереження керованості фінансовим інститутом із поступовою передачею повноважень новому голові правління.

Процес зміни голови правління жодним чином не відіб’ється на роботі фінансової установи: банк працюватиме у звичайному режимі. Наумов приступить до виконання обов‘язків 3 листопада 2020 року.

Нагадаємо, Андрій Пишний очолював Ощадбанк 6,5 років.

Національний банк України погодив кандидатуру Сергія Наумова на посаду голови правління державного Ощадбанку. Рішення було ухвалене 22 вересня 2020 року за результатами розгляду пакета документів та співбесіди, проведеної правлінням НБУ. За даними НБУ. Учервні 2020 року Наумов переміг у конкурсі на посаду голови правління Ощадбанку.

Відзначимо, 1 липня Кабінет міністрів України затвердив річний звіт та розподілив чистий прибуток державного Ощадбанку за 2019 рік. На дивіденди направлять 30% прибутку.

Наумов з вересня 2014 року обіймав посаду голови правління "Піреус Банку МКБ". Загальний стаж роботи Сергія Наумова в банківській сфері становить 25 років.