ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Призначено нового голову правління Ощадбанку

Київ, Понеділок 05 жовтня 2020 16:37
Призначено нового голову правління Ощадбанку
Фото: Сергій Наумов (piraeusbank.ua)
Автор: Олександр Білоус

Наумов приступить до виконання обов‘язків 3 листопада

Наглядова рада державного Ощадбанку 2 жовтня ухвалила рішення про припинення з 2 листопада 2020 року повноважень діючого голови правління Андрія Пишного та про призначення з 3 листопада 2020 року на цю посаду Сергія Наумова. Таким чином завершено імплементацію результатів конкурсу на посаду керівника Ощадбанку.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Як зазначається в повідомленні, починаючи з дати ухвалення рішення розпочинається План передачі управління до нового керівника Ощадбанку, який триватиме 30 днів. Мета цього процесу - збереження керованості фінансовим інститутом із поступовою передачею повноважень новому голові правління.

Процес зміни голови правління жодним чином не відіб’ється на роботі фінансової установи: банк працюватиме у звичайному режимі. Наумов приступить до виконання обов‘язків 3 листопада 2020 року.

Нагадаємо, Андрій Пишний очолював Ощадбанк 6,5 років.

Національний банк України погодив кандидатуру Сергія Наумова на посаду голови правління державного Ощадбанку. Рішення було ухвалене 22 вересня 2020 року за результатами розгляду пакета документів та співбесіди, проведеної правлінням НБУ. За даними НБУ. Учервні 2020 року Наумов переміг у конкурсі на посаду голови правління Ощадбанку.

Відзначимо, 1 липня Кабінет міністрів України затвердив річний звіт та розподілив чистий прибуток державного Ощадбанку за 2019 рік. На дивіденди направлять 30% прибутку.

Наумов з вересня 2014 року обіймав посаду голови правління "Піреус Банку МКБ". Загальний стаж роботи Сергія Наумова в банківській сфері становить 25 років.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка Ощадбанкбанки
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся