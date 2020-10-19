Фінансова розвідка виявила підозрілі операції на 60,3 млрд гривень

Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)

Держфінмоніторинг оприлюднив дані за 9 місяців 2020 року

Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, за 9 місяців 2020 року до правоохоронних органів направлено 739 матеріалів. Сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, становить 60,3 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.

За даними прес-служби, Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 157 матеріалів, які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях. У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, становить 6,4 млрд гривень.

За 9 місяців 2020 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів передано 45 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, які у тому числі за інформацією Служби безпеки України можуть бути пов’язані, з фінансуванням тероризму/сепаратизму.

З них 22 матеріали, які пов’язані із підозрами у здійсненні фінансових операцій особами, причетними до діяльності міжнародного терористичного угрупування "Ісламська держава Іраку та Леванту" (ІДІЛ) або інших екстремістських груп.

Крім того, 8 матеріалів містили інформацію щодо виявлених зв’язків з Російською Федерацією.

Нагадаємо, Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2019 року передала в правоохоронні органи 641 матеріал про підозрілі операції. У цих матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, становить 81,1 млрд грн.

Відзначимо, в травні 2018 року Кабінет міністрів затвердив План дій щодо вдосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL.