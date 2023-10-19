Финансовая разведка Украины назвала сумму подозрительных операций через банки с начала года
Государственная служба финансового мониторинга Украины как подразделение финансовой разведки Украины за 9 месяцев 2023 направила в правоохранительные органы 870 материалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госфинмониторинга.
По данным пресс-службы, сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 85,3 млрд гривен. Сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 3,6 млрд гривен.
"В настоящее время основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны РФ и РБ против Украины (в том числе деятельностью диверсионно-разведывательных групп; коллаборационной деятельностью; публичными призывами лиц к изменению или свержению). конституционного строя или изменений границ территории или государственной границы Украины; лиц, к которым применены санкции)", - говорится в сообщении.
Так, за 9 месяцев 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 207 таких материалов.
Финансовая система Украины во время войны
Напомним, в 2022 году в Украине был принят закон о защите финансовой системы Украины от действий Российской Федерации и Республики Беларусь как стран, осуществляющих или способствующих вооруженной агрессии против Украины.
Закон предусматривает
- недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами России и/или Беларуси;
- расширение перечня высокорисковых клиентов - субъектов первичного финансового мониторинга гражданами и юридическими лицами, являющимися резидентами государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины (кроме граждан России и/или Беларуси, которым предоставлен статус участника боевых действий после 14 апреля 2014 года);
- установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о "пороговых" операциях (400 тысяч гривен и более) с субъектами, связанными с Россией и/или Беларусью.