Рада приняла закон для защиты финансовой системы Украины от действий РФ
Верховная рада сегодня в целом приняла законопроект №8008 для защиты финансовой системы Украины от действий России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
Документ предусматривает защиту украинской финансовой системы от действий россиян и резидентов государства-агрессора.
Так, законопроектом предусмотрено:
- недопущение к управлению субъектами первичного денежного мониторинга лиц, являющихся гражданами РФ;
- расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, являющимися резидентами РФ, и/или деятельность, которых связана с ней;
- установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях с субъектами, связанными с Россией.
По словам Железняка, Рада во втором чтении приняла поправки 16, 19 и 22, сократившие срок статуса ПЭП (политически значимые лица) с пожизненного до трех лет после должности.
"Ко второму чтению убрали правку, когда к высокому риску деловых отношений относят лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)", - добавил нардеп.
Напомним, Кабмин сегодня назначил Василия Лозинского временным главой Минрегиона.
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