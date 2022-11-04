Рада приняла закон для защиты финансовой системы Украины от действий РФ

Верховная рада сегодня в целом приняла законопроект №8008 для защиты финансовой системы Украины от действий России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Документ предусматривает защиту украинской финансовой системы от действий россиян и резидентов государства-агрессора.

Так, законопроектом предусмотрено:

недопущение к управлению субъектами первичного денежного мониторинга лиц, являющихся гражданами РФ;

расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, являющимися резидентами РФ, и/или деятельность, которых связана с ней;

установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях с субъектами, связанными с Россией.

По словам Железняка, Рада во втором чтении приняла поправки 16, 19 и 22, сократившие срок статуса ПЭП (политически значимые лица) с пожизненного до трех лет после должности.

"Ко второму чтению убрали правку, когда к высокому риску деловых отношений относят лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)", - добавил нардеп.