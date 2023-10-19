Фінансова розвідка України назвала суму підозрілих операцій через банки з початку року
Державна служба фінансового моніторингу України як підрозділ фінансової розвідки України за 9 місяців 2023 року направила до правоохоронних органів 870 матеріалів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держфінмоніторингу.
За даними прес-служби, сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 85,3 млрд гривень. Сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить у еквіваленті 3,6 млрд гривень.
"Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку РФ та РБ проти України (в тому числі діяльністю диверсійно-розвідувальних груп; колабораційною діяльністю; публічними закликами осіб до зміни чи повалення конституційного ладу або змін меж території або державного кордону України; осіб, до яких застосовано санкції)", - йдеться в повідомленні.
Так, за 9 місяців 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 207 таких матеріалів.
Фінансова система України під час війни
Нагадаємо, у 2022 році в Україні був ухвалений закон про захист фінансової системи України від дій Російської Федерації та Республіки Білорусь як країн, що здійснюють або сприяють збройній агресії проти України.
Закон передбачає
- недопущення до керівництва та управління суб'єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами Росії та/або Білорусі;
- розширення переліку високоризикових клієнтів - суб'єктів первинного фінансового моніторингу громадянами та юридичними особами, які є резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян Росії та/або Білорусі, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року);
- встановлення обов’язку для суб'єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про "порогові" операції (400 тисяч гривень і більше) з суб'єктами, пов’язаними з Росією та/або Білоруссю.