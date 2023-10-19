Фінансова розвідка України назвала суму підозрілих операцій через банки з початку року

Державна служба фінансового моніторингу України як підрозділ фінансової розвідки України за 9 місяців 2023 року направила до правоохоронних органів 870 матеріалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держфінмоніторингу .

За даними прес-служби, сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 85,3 млрд гривень. Сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить у еквіваленті 3,6 млрд гривень.

"Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку РФ та РБ проти України (в тому числі діяльністю диверсійно-розвідувальних груп; колабораційною діяльністю; публічними закликами осіб до зміни чи повалення конституційного ладу або змін меж території або державного кордону України; осіб, до яких застосовано санкції)", - йдеться в повідомленні.

Так, за 9 місяців 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 207 таких матеріалів.

Фінансова система України під час війни

Нагадаємо, у 2022 році в Україні був ухвалений закон про захист фінансової системи України від дій Російської Федерації та Республіки Білорусь як країн, що здійснюють або сприяють збройній агресії проти України.

Закон передбачає