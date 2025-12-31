Финансовая ловушка: проблемные кредиты могут обвалить экономику РФ, - разведка

Ключевой фактор - скрытый рост проблемной задолженности. Даже с учетом реструктуризированных кредитов реальный объем проблемного долга уже превысил 11%, достигнув примерно 131 млрд долларов.

При этом безопасным для стабильности банковской системы является уровень в 2% - 4%, уровень в 5% считается сигналом о повышенном риске. Показатель проблемного долга в 10% и выше считается рассматривается как предкризисный или кризисный. Поэтому из-за накопления долгов уже в III-IV кварталах 2026 года возможен полноценный кризис.

С другой стороны стремительно растет стоимость обслуживания государственного долга. В 2024 году российские компании заплатили банкам 145 млрд долларов только процентов по кредитам, что на 83% больше, чем было в 2023 году. В 2025 году компании уже заплатили 95 млрд долларов процентов.

"Уже по состоянию на конец III квартала 2025 года каждая четвертая компания с кредитами допустила просрочку платежей. Количество юридических лиц с просроченной задолженностью выросло до 165 тыс., что на 41 тыс. больше, чем в начале 2025 года, и на 100 тыс. больше, чем в 2022 году", - отметили в СВР.

Базовые отрасли экономики оказались наиболее уязвимыми. В 2025 году в реструктуризации кредитов нуждались компании горно-металлургического и нефтегазового секторов, а также государственные транспортные корпорации - например, РЖД, которая впервые за пять лет заявила о чистом убытке.

"Отдельным источником системного риска остается оборонное кредитование. В 2022-2024 годах оборонным предприятиям были предоставлены кредиты на сумму около 202 млрд долл. США. Эти обязательства сосредоточены в банковской системе, имеют ограниченную прозрачность и могут быстро трансформироваться в проблемные активы", - добавили в СВР.

Все эти факторы в совокупности добивают российскую экономику. В российской модели долговая нагрузка и кредитование с опосредованной государственной поддержкой почти полностью вытеснили реальные источники роста экономики.

"При отсутствии масштабной докапитализации банковской системы или механизма переноса проблемных долгов корпоративного сектора на федеральный бюджет кризисный сценарий выглядит почти неизбежно - с массовыми дефолтами компаний и последующим взрывным ростом проблемных активов в банках", - резюмировали в СВР.