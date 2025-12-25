Центробанк РФ душит рынок криптовалют жестким контролем и ограничениями, - разведка
Центральный банк РФ создал правила для криптовалют, которые больше контролируют рынок, чем помогают ему развиваться. Модель формально признает криптовалюты, но фактически подчиняет их строгому государственному контролю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы внешней разведки Украины.
Согласно документу, цифровые валюты и стейблкоины признаются валютными ценностями. Их разрешается покупать и продавать, однако использование в качестве платежного средства на территории РФ запрещено, что закрепляет монополию рубля во внутреннем обращении.
Таким образом, криптоактивы фактически лишаются какой-либо функции альтернативных денег и сводятся к инвестиционному инструменту.
"Оборот криптовалют разрешается исключительно через контролируемых посредников - биржи, брокеров и доверительных управляющих. Для депозитариев и обменников устанавливается отдельный режим регулирования", - отмечают в СВРУ.
Концепция также вводит жесткую классификацию инвесторов:
- "Квалифицированные" участники рынка получают относительную свободу действий, за исключением операций с анонимными криптовалютами.
- "Неквалифицированные" инвесторы ограничиваются перечнем наиболее ликвидных активов и лимитом в 300 тыс. рублей в год через одного посредника.
Как отмечают в разведке, и хотя регулятор разрешает трансграничные операции, включая покупку криптовалюты за рубежом и переводы за пределы РФ, такие действия подлежат обязательному декларированию перед налоговыми органами, что подчеркивает фискальную направленность подхода ЦБ РФ.
В итоге предложенная модель не либерализует рынок цифровых активов, а консервирует его в рамках жесткого контроля.
"Усиление регуляторных барьеров и ограничения для инвесторов будут сдерживать легальный внутренний спрос и, вопреки задекларированным целям, могут лишь укрепить нелегальные каналы обращения криптовалют в России", - говорится в сообщении СВРУ.
Криптовалюты для обхода санкций
Напомним, по данным Reuters, Россия использует криптовалюты в торговле нефтью с Китаем и Индией, чтобы обойти западные санкции.
Также сообщалось, что Министерство юстиции США расследует причастность Binance к помощи в обходе россиянам санкций. Предполагается, что крупнейшая в мире биржа криптовалют помогала переводить гражданам РФ деньги.