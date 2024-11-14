Финансовая афера на 22 млн гривен: экс-главе правления банка "Січ" сообщено о подозрении
Бывшего главу правления украинского банка и директора компании-заемщика подозревают в масштабной финансовой махинации. Злоумышленники рискуют оказаться за решеткой на 12 лет с конфискацией имущества.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
По данным источников РБК-Украина, речь идет о банке "Січ".
По предварительной информации, фигуранты провернули масштабную аферу, следствием которой стали многомиллионные убытки для банка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Расследование показало, что представители банка и коммерческого предприятия заключили несколько договоров на кредитование в виде овердрафта - разрешения на расчеты при отсутствии средств на счете. Банк согласился выдать предприятию кредитный лимит в размере более 20 млн гривен, несмотря на отсутствие реального залога.
По версии следствия, договор был заключен без надлежащей проверки заемщика, а залоговое имущество существовало только на бумаге.
После получения средств коммерческая структура быстро перевела их в валюту и перевела на счета иностранных компаний в Турции. Согласно фиктивным контрактам, это было частью предварительной оплаты за поставку товаров. Но на самом деле средства были сняты наличными через аффилированных лиц.
В конце концов, банк признали неплатежеспособным, а его обязательства перед вкладчиками перешли в Фонд гарантирования вкладов, который понес убытки на сумму почти 22 млн гривен.
Бывшему главе банка и директору предприятия-заемщика объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Фото: экс-главе правления банка "Січ" сообщено о подозрении (npu.gov.ua)
Банк "Січ"
Банк "Січ" был одним из украинских банков, прекративший свою деятельность в 2022 году. Несмотря на то, что он входил в ТОП-30 украинских банков по размеру активов, Национальный банк Украины вынужден был отозвать у него лицензию и ликвидировать его.
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