Фінансова оборудка на 22 млн гривень: екс-голові правління банку "Січ" повідомлено про підозру

Колишнього голову правління українського банку та директора компанії-позичальника підозрюють у масштабній фінансовій махінації. Зловмисники ризикують опинитися за ґратами на 12 років із конфіскацією майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

За даними джерел РБК-Україна, мова йде про банк "Січ".

За попередньою інформацією, фігуранти провернули масштабну аферу, наслідком якої стали багатомільйонні збитки для банку та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Розслідування показало, що представники банку та комерційного підприємства уклали кілька договорів на кредитування у вигляді овердрафту - дозволу на розрахунки при відсутності коштів на рахунку. Банк погодився видати підприємству кредитний ліміт у розмірі понад 20 млн гривень, попри відсутність реальної застави.

За версією слідства, договір був укладений без належної перевірки позичальника, а заставне майно існувало лише на папері.

Після отримання коштів комерційна структура швидко перевела їх у валюту та переказала на рахунки іноземних компаній у Туреччині. Згідно з фіктивними контрактами, це було частиною попередньої оплати за постачання товарів. Але насправді кошти були зняті готівкою через афілійованих осіб.

Зрештою, банк визнали неплатоспроможним, а його зобов’язання перед вкладниками перейшли до Фонду гарантування вкладів, який зазнав збитків на суму майже 22 млн гривень.

Колишньому голові банку та директору підприємства-позичальника оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, що передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Фото: екс-голові правління банку "Січ" повідомлено про підозру (npu.gov.ua)