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Найбільший у світі банк припиняє всі операції в Росії

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Москва, Четвер 25 серпня 2022 15:47
Найбільший у світі банк припиняє всі операції в Росії Фото: Citigroup йде з Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Гігант Уолл-стріт Citigroup заявив, що згортає свої банківські операції з фізичними особами та місцеві комерційні банківські операції в Росії. Банк очікує, що протягом наступних 18 місяців буде виплачено близько 170 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Найбільші фінансові компанії Уолл-стріт закрили або оголосили про плани закрити операції в Росії після вторгнення в Україну відповідно до санкцій, введених західними країнами.

Citigroup повідомила, що станом на 30 Червня її ризики в Росії становили 8,4 млрд доларів.

Citibank - найбільший міжнародний банк, заснований в 1812 році як City Bank of New York, потім First National City Bank of New York. Зараз Citibank-підрозділ Citigroup, гігантської міжнародної корпорації в області фінансових послуг. З березня 2007 року це найбільший банк США серед холдингів.

Нагадаємо, в липні Київ зажадав від найбільших світових банків припинити співпрацю з Росією в нафтовій сфері. Такі листи отримали керівники щонайменше чотирьох банків: JPMorgan, HSBC, Citigroup і Crédit Agricole.

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