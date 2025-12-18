Финальное решение о финансировании Украины необходимо до конца года, - Зеленский

Украине необходимо, чтобы партнеры приняли финальное решение о финансовой помощи уже до конца этого года.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в Брюсселе.

Он добавил, что это важно подчеркнуть, чтобы напомнить партнерам.

"Проинформированы наши партнеры, что решение (о финансировании Украины - ред.) может быть принято до конца года. Да, до конца этого года", - отметил глава украинского государства.

Проблема с финансированием Украины

Напомним, Украина нуждается в финансировании от партнеров, поскольку США после того, как президентом стал Дональд Трамп, прекратили выделять средства на финпомощь.

Сейчас страны Евросоюза рассматривают возможность предоставления Украине "репарационного кредита" в размере до 130 млрд евро. Согласно идее Еврокомиссии, такой кредит должен быть обеспечен замороженными активами России.

Пока что полного согласия в блоке по такой инициативе нет. Ключевой проблемой является то, что против "репарационного кредита" выступает Бельгия, где хранится большая часть замороженных активов РФ.

Бельгийские власти ожидают, что получат гарантии от Евросоюза на непредвиденные случаи.

Для того, чтобы согласовать "репарационный кредит", необходимо "квалифицированное большинство" голосов от лидеров стран ЕС на саммите, который проходит 18-19 декабря.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня, 18 декабря, подчеркнула, что саммит ЕС не завершится без решения по дальнейшему финансированию Украины. По ее словам, в случае согласования "репарационного кредита", риски должны распределить между всеми странами-членами блока.